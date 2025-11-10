Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, Atatürk'ü andı!

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan anma mesajında şu görüşler paylaşıldı:

"Türk milletinin var olma savaşında azim ve kararlılığıyla halkına mücadeleyi aşılayan, vatanı için gösterdiği adanmışlığı ve feraseti ile milletine önderlik ederek sadece Türklerin değil, dünyanın saygı duyduğu bir şahsiyet olarak tarihe geçen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün adı ilelebet yaşayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin aziz kurucusu, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılında onu sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz."

Bizlere bıraktığı aziz hatırasının yılmaz bekçileri olarak Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü özlem ve minnetle anıyoruz.



Aklımızda fikirlerin, kalbimizde sevgin hiç bitmeyecek Atam! ♾️ #10Kasım pic.twitter.com/LLQrgKnej3 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 9, 2025

FENERBAHÇE: EMANETİN SÖZÜMÜZDÜR

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk. Senin inandığın değerlere, kurduğun Cumhuriyet'e ve gösterdiğin yola sahip çıkmak; bizler için sadece bir görev değil, bir yaşam biçimidir. Emanetin olan bu vatan, bu özgürlük, bu aydınlık gelecek... Hepsi kalbimizin tam ortasındadır. Fenerbahçe, senin fikirlerinden güç alan, senin izinde büyüyen bir Cumhuriyet neferidir. Sporun bir milletin karakterini şekillendirdiğine inanarak attığın her adım, bizim için yol gösterici olmuştur. Senin değerlerini varoluşunun merkezine koyan bir camia olarak, Cumhuriyet'in ışığını her branşta, her sporcumuzun gözünde, her taraftarımızın kalbinde taşımaya devam ediyoruz. Fenerbahçe, geçmişin mirasını geleceğe taşıyan bir Cumhuriyet meşalesidir. O meşale, senin gösterdiğin yolda hiç sönmeyecek. Emanetini korumak, fikirlerini yaşatmak, ilkelerini geleceğe taşımak için buradayız. Emanetin, Cumhuriyet... Emanetin; Geleceğe taşıdığımız en büyük gurur, sonsuza dek yaşatacağımız en büyük miras. Duruşumuz belli. Emanetin sözümüzdür."