Normal sezonu tamamlanan Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off 1-4 etabı ilk maçları için geri sayım başladı. Fenerbahçe Medicana bu sezon Galatasaray Daikin ile oynadığı iki karşılaşmayı da 3-0 kazanmıştı. Peki, "Galatasaray - Fenerbahçe yarı final voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Fenerbahçe Sultanlar Ligi maçı hangi kanalda?" İşte Galatasaray - Fenerbahçe yarı final maçı tarihi...