Galatasaray - Fenerbahçe yarı final voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezonu lider tamamlayan Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, play-off yarı final ilk maçında Galatasaray Daikin ile karşı karşıya geliyor. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde, Galatasaray - Fenerbahçe yarı final maçının tarihi ve saati voleybolseverler tarafından mercek altına alındı. Peki, "Galatasaray - Fenerbahçe yarı final voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...
Normal sezonu tamamlanan Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off 1-4 etabı ilk maçları için geri sayım başladı. Fenerbahçe Medicana bu sezon Galatasaray Daikin ile oynadığı iki karşılaşmayı da 3-0 kazanmıştı. Peki, "Galatasaray - Fenerbahçe yarı final voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Fenerbahçe Sultanlar Ligi maçı hangi kanalda?" İşte Galatasaray - Fenerbahçe yarı final maçı tarihi...
GALATASARAY - FENERBAHÇE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray - Fenerbahçe play-off 1-4 etabı yarı final voleybol maçı 9 Nisan Çarşamba günü saat 13:30'da oynanacak.
Sarı kırmızılı ekip, puan tablosunda alt sırada yer aldığından Fenerbahçe'yi play-off 1-4 etabı ilk maçında konuk edecek. Mücadele 9 Nisan Çarşamba günü saat 13:30'da
GALATASARAY - FENERBAHÇE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Burhan Felek Vestel Salonu'nda oynanacak karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak