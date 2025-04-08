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        Haberler Bilgi Spor Galatasaray - Fenerbahçe yarı final voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Fenerbahçe Sultanlar Ligi maçı hangi kanalda?

        Galatasaray - Fenerbahçe yarı final voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezonu lider tamamlayan Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, play-off yarı final ilk maçında Galatasaray Daikin ile karşı karşıya geliyor. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde, Galatasaray - Fenerbahçe yarı final maçının tarihi ve saati voleybolseverler tarafından mercek altına alındı. Peki, "Galatasaray - Fenerbahçe yarı final voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2025 - 21:17 Güncelleme: 08.04.2025 - 21:17
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        Normal sezonu tamamlanan Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off 1-4 etabı ilk maçları için geri sayım başladı. Fenerbahçe Medicana bu sezon Galatasaray Daikin ile oynadığı iki karşılaşmayı da 3-0 kazanmıştı. Peki, "Galatasaray - Fenerbahçe yarı final voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Fenerbahçe Sultanlar Ligi maçı hangi kanalda?" İşte Galatasaray - Fenerbahçe yarı final maçı tarihi...

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        GALATASARAY - FENERBAHÇE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Galatasaray - Fenerbahçe play-off 1-4 etabı yarı final voleybol maçı 9 Nisan Çarşamba günü saat 13:30'da oynanacak.

        Sarı kırmızılı ekip, puan tablosunda alt sırada yer aldığından Fenerbahçe'yi play-off 1-4 etabı ilk maçında konuk edecek. Mücadele 9 Nisan Çarşamba günü saat 13:30'da

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        GALATASARAY - FENERBAHÇE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

        Burhan Felek Vestel Salonu'nda oynanacak karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak

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        GALATASARAY - FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

        Galatasaray - Fenerbahçe rövanş mücadelesi ise 12 Nisan Cumartesi günü saat 13:30'da Fenerbahçe'nin evinde düzenlenecek. Mücadele TRT Spor Yıldız kanalından yayımlanacak.

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