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        Haberler Spor Diğer Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Avrupa'da finalde! - Diğer Haberleri

        Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Avrupa'da finalde!

        Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Avrupa Kupası 1'in yarı finalinde İspanyol ekibi Econy Gran Canaria'yı 72-58 yenerek finale çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 22:31 Güncelleme: 26.04.2025 - 22:31
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        Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 1'in yarı finalinde İspanyol ekibi Econy Gran Canaria'yı 72-58 yenen Galatasaray Fuzul, adını finale yazdırdı.

        Sarı-kırmızılılar, İtalya'nın Sassari kentindeki Palasport Roberta Serradimigni'de düzenlenen Avrupa Kupası 1'in yarı final mücadelesinde Econy Gran Canaria ile karşı karşıya geldi.

        İlk çeyreği 23-11 önde tamamlayan Galatasaray Fuzul, soyunma odasına 43-33 önde gitti. Sarı-kırmızılılar, final periyoduna 59-47 üstün girdiği maçı, 72-58 kazandı.

        Galatasaray Fuzul, finalde 27 Nisan Pazar günü Fransa temsilcisi Les Aigles du Velay ile karşılaşacak. Müsabaka, TSİ 13.15'te başlayacak.

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