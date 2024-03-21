Galatasaray geçen sezonu solladı!
Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, ilk 30 hafta baz alındığında geçen sezonki performansının üzerine çıktı.
Süper Lig lideri Galatasaray, geride kalan 30 haftada sergilediği performansla 2022/2023 sezonunu geride bıraktı.
Şampiyon olduğu geçen sezonun ilk 30 haftasında 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 70 puan toplayan sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde yer almıştı.
Bu sezonun ilk 30 haftasında ise 26 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 81 puana ulaşan Okan Buruk'un öğrencileri, geçen sezona kıyasla 11 puan daha fazla topladı.
Tarihinin 24. lig şampiyonluğuna uzanmak isteyen Galatasaray, son 8 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.
SAVUNMADA BÜYÜK GELİŞİM
Kaydettiği 68 golle, geçen sezonun ilk 30 haftasında attığı gol sayısını bu sene de tekrarlayan Galatasaray, savunmada ise olumlu bir gelişim kaydetti.
2022-2023 sezonunda ligde 30 maçta 26 gol yiyen sarı-kırmızılılar, bu sene aynı süre zarfında kalesinde 20 gol gördü.
EN GOLCÜ ICARDI
Sarı-kırmızılılarda Arjantinli golcü Icardı, ligde attığı 17 golle takımının en skorer ismi konumunda. 7 kez de takım arkadaşlarına asist yapan Icardı, 24 gole direkt katkıda bulundu.
Galatasaray'ın kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu ise gösterdiği performansla Icardı'nin ardından takımın en etkili ikinci ismi oldu. Ligde çıktığı 29 maçta 11 gole imza atan 25 yaşındaki milli futbolcu 5 golün de hazırlayıcısı oldu.
Icardı ve Kerem Aktürkoğlu'nu 9 gollü Zaha ve 5'er gollü Mertens ile Kerem Demirbay takip etti.