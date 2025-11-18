Habertürk
        Galatasaray, Gençlerbirliği hazırlıklarına devam etti! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Gençlerbirliği hazırlıklarına devam etti!

        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 20:03 Güncelleme: 18.11.2025 - 20:03
        G.Saray, Gençlerbirliği hazırlıklarına devam etti!
        Galatasaray, Süper Lig’in 13’üncü haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

        Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Koşu çalışması ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda topa sahip olma ve hücum çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

        Öte yandan Galatasaray’da tedavisi tamamlanan İlkay Gündoğan antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Kasık fıtığı ameliyatı olan Yunus Akgün ise salon çalışmalarının ardından düz koşulara başladı.

        Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

