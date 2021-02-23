Sezonun ilk yarısında dalgalı bir grafik çizen Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncularla adeta şaha kalktı. Eski oyuncusu Henry Onyekuru'nun yanı sıra Mostafa Mohamed, Gedson Fernandes, DeAndre Yedlin ve Halil Dervişoğlu'nu renklerine bağlayan Sarı-Kırmızılılar, kadro derinliği için aldığı Halil'in dışında yeni gelenleri ilk 11'e monte etti. Gelir gelmez performansıyla fark yaratan Onyekuru, Mohamed, Gedson ve Yedlin takımın zirveye yerleşmesine yardımcı oldu.