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Alanya zaferini Fatih Terim'in İtalya tecrübesi getirdi

Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor'u 1-0 yenen ve liderliğini sürdüren Galatasaray'da zaferin perde arkasında Fatih Terim'in İtalya tecrübesi yatıyor. Terim, Çağdaş Atan'ın yardımcısı Farioli'nin İtalyan takımları gibi oynattığı Alanya karşısında galibiyete ulaştı

Alanya zaferini Fatih Terim'in İtalya tecrübesi getirdi - Galatasaray haberleri

Süper Lig'de önceki gün Alanyaspor'u deplasmanda yenen Galatasaray, 7'de 7 yaparak girdiği zorlu virajı kayıpsız geçmenin sevincini yaşıyor... Derbi galibiyetinin de bulunduğu 6 maçın ardından bu sezon 2 kez kaybettiği Alanya'ya konuk olan Cimbom, sahadan 1-0 galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yolundaki rakiplerine de gözdağı verdi.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Alanya'ya hem ilk yarıdaki maçta hem de kupada yenilen ve elenen Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Fatih Terim, hava koşullarına uyum sağlamaları için takımını 3 gün önceden Antalya'ya götürerek kampa soktu. Rakibinin oyun planına göre gardını alan İmparator'a 2 sezon teknik direktörlük yaptığı İtalya günlerinde edindiği tecrübeleri yardımcı oldu.

ALANYA'DA BİR İTALYAN

Sezon başında Çağdaş Atan'la anlaşan Alanya, daha önce Sassuolo'da görev yapış Francesco Farioli'yi teknik ekibe dahil etti. İtalyan antrenör, çiçeği burnunda teknik direktör Çağdaş Atan'la birlikte Alanya'yı İtalyan takımları gibi dinamik ve baskılı futbol anlayışına benimsetti.

31 günde 8 karşılaşmaya çıkan Cimbom, ligde 7 maçını da kazanırken bu periyotta yalnızca Alanya'ya evinde 3-2 kaybederek Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi. Ligin ilk yarısında da rakibine son dakikada yediği golle kaybeden Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Fatih Terim, bu kez rakibine çok özel hazırlandı.

İyi gittiği grafikte oyun planını oturtmaya çalışan deneyimli hoca, Alanya'ya kupada kaybedince ligde önlemini aldı... Derbi dahil her maçta pas oyununu rakibine benimsetmek isteyen İmparator, bu mücadele öncesi taktiğini değiştirdi. Florya'daki taktik tahtası İtalyan Farioli'nin Alanya'sına göre hazırlandı. İtalya günlerinde Serie A'daki takımlara karşı nasıl mücadele vereceğini çok iyi bilen Terim, Farioli'nin İtalyan takımları gibi oynattığı Alanya karşısında zafere ulaştı...

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