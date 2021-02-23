Romanya basınında, Galatasaray’ın Olimpiu Morutan’ı transfer etmek istediği iddia edilmişti. Steaua Bükreş Kulübünün sahibi Gibi Becali, sarı kırmızılıların 21 yaşındaki orta saha oyuncu transfer etmek için 15 milyon Euro'yu gözden çıkarması gerektiğini açıkladı. Öte yandan Galatasaray cephesinin şu ana kadar böyle girişimi olmadığı öğrenildi.

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