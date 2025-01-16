Galatasaray Hatayspor karşısında!

DEPLASMANDA KAYIPSIZ İLERLİYOR

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de çıktığı tüm deplasman maçlarını kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe, Onvo Antalyaspor, Sipay Bodrum FK, Net Global Sivasspor, Bellona Kayserispor ve RAMS Başakşehir'i mağlup etti. Deplasmanda puan kaybı yaşamayan Galatasaray, bu sezonki 2 beraberliğini sahasında Kasımpaşa ve ikas Eyüpspor karşısında yaşadı.