Galatasaray için Coulibaly iddiası | Son Dakika Haberleri

Galatasaray'la ilgili İngiliz basınından önemli bir iddia geldi. Sarı-kırmızılıların, bir dönem ilgilendiği İsmaila Coulibaly'yi yeniden gündemine aldığı öne sürüldü.

Sky Sports özel haberinde; Cimbom'un, Beerschot'ta kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki futbolcunun bonservisi için kulübü Sheffield United'a 12,9 milyon Sterlin'lik teklifte bulunduğunu duyurdu.

Malili genç yetenek, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Galatasaray'ın kapısından döndüğünü söylemişti.

Geçtiğimiz sezonu Beerschot'ta kiralık olarak geçiren 20 yaşındaki futbolcu, Belçika ekibiyle ligde çıktığı 22 maçta 5 gole imza attı.