Galatasaray ile Aston Villa arasında Zaniolo pazarlığı
Galatasaray ile Aston Villa arasındaki Nicolo Zaniolo pazarlığında dün önemli gelişmeler yaşandı... İngiliz ekibi, kiralama bedeli olarak 3 milyon euro, satın alma opsiyonu 20 milyon euro ve 7 milyon euro bonus içeren bir teklif sundu
Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Roma'dan transfer edilen Nicolo Zaniolo için Aston Villa, Galatasaray'a teklifini sundu.
Juventus ve diğer birçok kulübün radarında bulunan İtalyan yıldız için 3 milyon euro kiralama bedeli önerildi.
Sunulan teklifte 20 milyon euroluk satın alma opsiyonun yanı sıra 7 milyon euroluk da bonus maddesi yer aldı.
Aston Villa, Galatasaray’ın vereceği cevabı beklerken teknik direktörü Unai Emery, Nicolo Zaniolo hakkında övgü dolu sözler söyledi.
İspanyol çalıştırıcı, “Zaniolo bir forvet değil, çok yönlü bir oyuncu. Sahip olduğu niteliklerle takımımıza çok yardımcı olabilir” diye konuştu.
Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son iki ön eleme maçında kadroya alınmayan Nicolo Zaniolo, bugünkü Kayserispor mücadelesinde de kadroya yazılmadı.