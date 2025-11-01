Habertürk
        Galatasaray ilki yaşadı: Onana'yı geçemedi! - Trabzonspor Haberleri

        Galatasaray ilki yaşadı: Onana'yı geçemedi!

        Galatasaray, Trabzonspor maçıyla bu sezon ilk kez gol atamadan karşılaşmayı tamamladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 22:33 Güncelleme: 01.11.2025 - 22:33
        Galatasaray ilki yaşadı: Onana'yı geçemedi!
        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta karşı karşıya geldiği Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı.

        Bu müsabakayla birlikte sarı-kırmızılılar, 2025-2026 sezonunda oynadığı resmi maçlarda ilk kez gol atamadan mücadeleyi bitirdi.

        Aslan, bu karşılaşma öncesinde Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 25 gol atarken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de yaptığı 3 karşılaşmada ise 5 gol sevinci yaşamıştı.

