Galatasaray İlkokulu 1. sınıf için her sene 50 öğrenci kura ile belirleniyor. Bu seneki başvurulara yoğun ilgi dikkatleri çekti. Daha önce Vakıfa yapılması istenen 750 liralık bağış bu sene kaldırılıp, sadece 80 liralık kayıt parası alınması da başvurularda yoğunluğa neden oldu. 17 Haziran'da başlayan 66 - 84 aylık çocukların başvuruları 26 Haziran'da sona erecek. 24 Haziran'da başlayacak ve 2 gün sürecek 60 - 66 aylık çocukların başvuru esnasında sırasında okulda hazır bulunmaları gerekiyor. Peki başvuru için gerekli koşullar ve belgeler neler? Kura çekimi ne zaman yapılacak?

GALATASARAY İLKOKULU BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR VE BELGELER

Habertürk'ten Helin Genç'in haberine göre, MEB Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 11. maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendine göre gerekli olan şartlar şöyle sıralanıyor;

1- Doğum tarihi 30.09.2012 — 30.03.2014 tarihleri arasında olup ( 66-84 aylık ),herhangi bir ilkokulun |. sınıfına başlamamış olan aday öğrenciler, devam etmemiş olanlar (herhangi bir ilkokula ön kayıt yaptırılmış olsa bile) kuraya katılabileceklerdir.

2- Doğum tarihi 31.03.2014 — 30.09.2014 tarihleri arasında olup ( 60-66 aylık ),gelişim yönünden ilkokula hazır olduğu anlaşılan adaylar da velisinin yazılı isteğiyle kuraya başvurabilirler. Aday öğrencinin başvuru sırasında velisi ile birlikte gelmesi gerekmektedir.

3- Aday öğrenci nüfus cüzdanının aslı ve bir adet fotokopisi ile birlikte başvura da bulunmalıdır.

Dikkat edilecek hususlar: e 2018-2019 eğitim-öğretim yılında herhangi bir ilkokulun 1. sınıfına kayıt yaptırmış ve devam etmiş olan aday öğrenciler kurada kazansalar bile kesin kayıtları yapılamaz.

- Aynı aday öğrenci için kuraya katılım amacı ile birden fazla kayıt tespit edildiğinde başvuru iptal edilir,

e Kuraya kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra kura numarasını içeren belge ilgililer tarafından başvuru sahiplerine teslim edilir.

GALATASARAY İLKOKULU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Başvuruların ardından kura, 28 Haziran 2019 Cuma günü saat 10.00'da, Galatasaray Lisesi Beyoğlu binasında, Noter, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Temsilcisi, Galatasaray Lisesi ve Galatasaray İlkokulu yetkilileri huzurunda velilere açık biçimde piyango yöntemiyle çekilecek. Çekiliş sonucunda 50 aday öğrenci yedek liste olmadan belirlenecek. Kurada isimleri belirlenen aday öğrencilerin listesi aynı gün www.gsl.gsu.edu.tr adresindeki web sitesinde yayımlanacak.

KAYITLAR NE ZAMAN?

Kurayla belirlenen aday öğrencilerin Galatasaray İlkokulu'na ön kayıtları 01-02-03 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılacak. Okula ön kayıt için istenen belgeler aday öğrencilerin velilerine 28 Haziran 2019 Cuma günü yapılacak toplantıda bildirilecek.

Ön kayıt süresi bitiminde belirlenen 50 kişilik kontenjanın dolmaması halinde, başvuru listesindeki adaylar arasında 04 Temmuz 2019 Perşembe günü saat 10.00'da yeniden aynı yerde ve aynı yöntemle kura çekilişi yapılacak. İkinci kuranın ardından tespit edilen aday öğrencilerin ön kayıtları 05 Temmuz 2019 Cuma günü yapılacak.

Kura ile seçilen öğrencilerin kesin kayıt işlem ve tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuatına göre Galatasaray İlkokulu Müdürlüğü'nce yapılacak.