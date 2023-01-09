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Galatasaray'ın borsadaki hisseleri tavan yaptı!

Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 mağlup eden Galatasaray, borsada da yatırımcılarının yüzünü güldürdü. Sarı-kırmızılı kulübün hisseleri, borsanın açılışında yüzde 10 değer kazanarak tavan yaptı.

Galatasaray'ın borsadaki hisseleri tavan yaptı!
AA

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında sonuçlar borsada hisse fiyatlarına da yansıdı. Derbide lider Galatasaray, konuk olduğu Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.

Galibiyetin ardından takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 4'e çıkaran Galatasaray Sportif AŞ'nin hisse fiyatı yüzde 10 artarak 7,48 lira ile tavan olurken, Fenerbahçe hisselerinin fiyatı haftaya yaklaşık yüzde 9 düşüşle 66 liradan başladı.

Beşiktaş ve Trabzonspor hisseleri ise haftaya yüzde 2'ye yakın primle başlarken, ligde Galatasaray birinci, Fenerbahçe ikinci, Beşiktaş beşinci ve Trabzonspor altıncı sırada bulunuyor.

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