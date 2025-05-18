Süper Lig'deki 25. şampiyonluğunu ilan ederek 5. yıldızı armasına ekleyen Galatasaray'da şampiyonluğun baş mimarı şüphesiz Victor Osimhen oldu...

Sezon başında Napoli'den kiralanan ve Galatasaray'a transferi tüm dünyada geniş yankı uyandıran Nijeryalı santrfor, sezona damgasını vurdu; taraftarın da sevgilisi oldu.

YÖNETİMİN YÜZÜNÜ KARA ÇIKARMADI!

Takımda Icardi, Batshuayi gibi hücum silahları olmasına rağmen Osimhen'in transfer edilmesi, başta herkesi şaşırtmış ve tartışmaları da beraberinde getirmişti. Türk futbol kamuoyunun önemli bir kesimi, orta saha takviyesinin daha elzem olduğunu öne sürerek, Osimhen transferi nedeniyle sarı-kırmızılı yönetimi eleştirmişti. Ancak Nijeryalı futbolcu, öyle bir performans sergiledi ki, taraflı-tarafsız tüm futbolseverleri kendisine hayran bıraktı. REKLAM Icardi'nin sakatlanarak sezonu kapatmasının ardından ise Osimhen adeta bir süperstar gibi parladı. GOL REKORUNU KIRDI, ADINI TARİHE YAZDIRDI!

Osimhen Galatasaray'a, Galatasaray da Osimhen'e uğurlu geldi... 26 yaşındaki yıldız, kariyerinin en skorer sezonunu sarı-kırmızılılarda yaşarken, takımına 2 kupa birden kazandırdı. Galatasaray formasıyla şu ana kadar Süper Lig’de 25, UEFA Avrupa Ligi’nde 6 ve Türkiye Kupası’nda 5 gol atarak 40 maçta toplam 36 kez fileleri havalandıran Nijeryalı santrfor, hem kendi kariyer rekorunu hem de Mario Jardel'in Türkiye'deki rekorunu tarihe gömdü. Napoli formasıyla 2022-2023'teki 31 gollük performansını geride bırakan Osimhen, 35 golle Türkiye'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu olarak adını tarihe yazdırdı. Afrikalı yıldız, kalan 2 maçta atacağı gollerle rekorunu daha da geliştirebilir... Süper Lig'de gol krallığı yarışında da 25 golle zirvede yer alan Osimhen, adını Galatasaray ve Türk futbol tarihine altın harflerle yazdırdı. 🏆 Şampiyonluğu her şeyden çok istedi, adını Galatasaray tarihine altın harflerle yazdırdı. 🥽 #VictorOsimhen pic.twitter.com/zppade96pl — HT Spor (@HTSpor) May 18, 2025 REKLAM ICARDI'NİN TAHTINI ELE GEÇİRDİ!

Osimhen, attığı gollerle Galatasaray'ın 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında elde ettiği şampiyonlukların kahramanı olan Mauro Icardi'nin de tahtını ele geçirdi. Icardi'nin 7 Kasım'da sakatlanarak sezonu kapattığı günden bu yana Galatasaray'ın yeni 'Aslan Kralı' olan Osimhen, Icardi'nin ilk 2 sezonunda kaydettiği gol sayılarını da geride bıraktı. İşte o tablo: ICARDI (2022-2023): 26 maç, 23 gol, 8 asist ICARDI (2023-2024): 45 maç, 30 gol, 11 asist OSIMHEN (2024-2025): 40 maç, 36 gol, 8 asist HERMOSO TRANSFERİNİN İPTALİ VE OSIMHEN PİYANGOSU!

Galatasaray'ın yeni kralı Osimhen'in sarı-kırmızılılara transferinin hikayesi de oldukça ilgi çekici oldu... İşte tüm dünyada büyük yankı uyandıran Osimhen transferinin perde arkasında yaşananlar: Süper Lig'in dördüncü hafta müsabakası için Adana Demirspor deplasmanına giden Galatasaray, sol bek ve sol stoper takviyelerini yapmayı planlıyordu. Mario Hermoso ve Ismail Jakobs ile prensip anlaşmasına varan Galatasaray, Sportif AŞ yöneticisi Abdullah Kavukcu'nun uçağını Fransa'ya uçururken Mario Hermoso'nun son anda vazgeçip Roma'yla anlaşması planları alt üst etti. "OSIMHEN BOŞA ÇIKACAK, İLGİLENİR MİSİNİZ?"