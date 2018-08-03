Milliyet'in haberine göre, Süper Lig’de 21. kez mutlu sona ulaşarak, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılma hakkı kazanan Galatasaray, 3. ön eleme turundaki Benfica- Fenerbahçe eşleşmesinde ezeli rakibinin turu geçmesini bekliyor. Sarı-lacivertliler, Portekiz temsilcisini safdışı ederek play-off turuna yükselirse, Cim-Bom’un da yolunu açacak

Son yıllarda Avrupa’da başarıya hasret kalan Galatasaray, UEFA kulüpler sıralamasında 29 bin 500 puanla 51. basamakta yer alıyor. Fenerbahçe’nin rakibi Benfica ise 80 bin puanla 15. sırada... Sarı-kırmızılılar, UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi grup kurası için hazırlanan torbalarda şu an 3. torbanın son basamağında bulunuyor. Çok kritik bir noktada yer alan Cim-Bom’un 3. torbada kalabilmesi için Fenerbahçe’nin, Benfica’yı elemesi gerekiyor.

Sarı-lacivertli takım, Portekizli rakibini safdışı ederse Galatasaray’ın kuraya 3. torbadan girme şansı devam edecek. Benfica’nın play-off turunda elenmesi halinde de sarı-kırmızılılar bu tehlikeden kurtulacak. Ancak Galatasaray’ın 3. torbada kalabilmesi sadece Benfica-Fenerbahçe eşleşmesine bağlı değil. Dinamo Kiev, Salzburg, PSV Eindhoven, Benfica ve Celtic gruplara kalmayı başaramazsa, Cim-Bom’un 3. torbanın son sıradaki yeri değişmeyecek. Bu takımlardan birinin bile grup aşamasına yükselmesi durumunda sarı-kırmızılılar 4. torbaya düşecek.

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