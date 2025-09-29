Galatasaray'ın Kemerburgaz'daki tesislerine basın merkezi yapıldı

Galatasaray'ın, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki basın çalışmaları için kullanacağı Turgay Vardar Basın Merkezi ilk kez Liverpool maçı öncesinde gerçekleştirilen toplantıda kapılarını açtı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nden, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne taşınan Galatasaray, buradaki basın faaliyetleri için basın merkezi yaptı. Bu alana, Florya'da olduğu gibi Turgay Vardar adı verildi. Turgay Vardar Basın Merkezi, ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Liverpool ile oynanacak karşılaşma öncesinde gerçekleştirilen basın toplantısında kullanıldı.

Basın merkezinde 100 kişilik toplantı odası, 12 kişilik çalışma masası, iki çeviri kabini, toplantı masası arkasında led ekranlar ve ağırlama alanı yer aldı.