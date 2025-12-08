Habertürk
        Galatasaray'ın Monaco maçı kamp kadrosu belli oldu! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'ın Monaco maçı kamp kadrosu belli oldu!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Monaco ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-kırmızılılarda Ismail Jakobs kafilede yer alırken; sakatlıkları bulunan Mario Lemina, Kaan Ayhan, Wilfried Singo ve kırmızı kart cezalısı Arda Ünyay kadroya dahil edilmedi.

        Giriş: 08.12.2025 - 16:04 Güncelleme: 08.12.2025 - 16:04
        İşte G.Saray'ın Monaco kafilesi!
        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. hafta karşılaşmasında Fransız ekibi Monaco ile karşılaşacak temsilcimiz Galatasaray, kamp kadrosunu açıkladı.

        G.SARAY'DA 4 EKSİK

        Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Mario Lemina, Kaan Ayhan, Wilfried Singo ve kırmızı kart cezalısı Arda Ünyay kadroya dahil edilmedi.

        Sakatlığını atlatan Ismail Jakobs ise kamp kadrosunda yer aldı.

        İşte G.Saray'ın Monaco kafilesi:

        Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz

