Galatasaray'ın Monaco maçı kamp kadrosu belli oldu!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Monaco ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-kırmızılılarda Ismail Jakobs kafilede yer alırken; sakatlıkları bulunan Mario Lemina, Kaan Ayhan, Wilfried Singo ve kırmızı kart cezalısı Arda Ünyay kadroya dahil edilmedi.
G.SARAY'DA 4 EKSİK
Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Mario Lemina, Kaan Ayhan, Wilfried Singo ve kırmızı kart cezalısı Arda Ünyay kadroya dahil edilmedi.
Sakatlığını atlatan Ismail Jakobs ise kamp kadrosunda yer aldı.
İşte G.Saray'ın Monaco kafilesi:
Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz