Galatasaray'ın muhtemel rakipleri Zalgiris ile Struga ilk maçta yenişemedi
Galatasaray'ın rakibinin belli olacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu eşleşmesinin ilk maçında Zalgiris ile Struga 0-0 berabere kaldı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 1. eleme turunda Litvanya ekibi Zalgiris, Kuzey Makedonya'nın Struga takımını LFF Stadı'nda konuk etti.
Ev sahibi ekibin daha baskılı oynadığı mücadelede iki takım da girdiği pozisyonlardan faydalanamadı ve karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.
Karşılaşmanın rövanşı, 18 Temmuz'da Struga'nın ev sahipliğinde Kuzey Makedonya'da oynanacak. Tur atlayan takım, 2. eleme turunda Galatasaray'ın rakibi olacak.