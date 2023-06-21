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Galatasaray'ın rakibi kim oldu? Şampiyonlar Ligi Galatasaray'ın eleme maçları ne zaman?

Bu sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi elemelerinde temsil edecek Galatasaray'ın 2. eleme turundaki rakibi, bugün gerçekleştirilen kura çekiminin ardından belli oldu. Sarı kırmızılı taraftarların oldukça merak ettiği kura çekimi sonucu ve eşleşmenin maçlarının oynanacağı tarihe dair bilgileri bir araya getirdik...

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  • Galatasaray'ın rakibi kim oldu? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray'ın eleme maçları ne zaman ve hangi tarihlerde?

    Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın 2. eleme turundaki rakibi belli oldu. Devler ligine katılmak için 2 eleme turu ve 1 play-off eşleşmesinden zaferle ayrılması gereken sarı kırmızılarının muhtemel rakipleri ve 2. tur eleme maçlarının tarihlerine ilişkin bilgileri derledik!
  • Galatasaray'ın rakibi kim oldu? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray'ın eleme maçları ne zaman ve hangi tarihlerde?

    ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

    Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu sonucunda Galatasaray, Makedonya ekibi FC Struga ile Litvanya temsilcisi FK Žalgiris Vilnius eşleşmesinden gelecek takımla kozlarını paylaşacak.
  • Galatasaray'ın rakibi kim oldu? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray'ın eleme maçları ne zaman ve hangi tarihlerde?

    GALATASARAY'IN ELEME MAÇLARI NE ZAMAN?

    Kura çekimine seri başı olarak katılan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu maçları 25-26 Temmuz ve 1-2 Ağustos tarihlerinde çift maç eleme usulüne göre oynanacak.
  • Galatasaray'ın rakibi kim oldu? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray'ın eleme maçları ne zaman ve hangi tarihlerde?

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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