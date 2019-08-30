Dünyanın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup kuralarının çekimi yapıldı. Avrupa ve dünya futbolunun kulüpler düzeyindeki 'Devler Sahnesi'nde kuralar dün Monaco'da çekildi.
GALATASARAY'IN RAKİPLERİ
Temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'nda Fransa'dan Paris Saint Germain, İspanya'dan Real Madrid ve Belçika'dan Club Brugge ile eşleşti.
GALATASARAY'IN GRUP FİKSTÜRÜ NASIL?
Devler Ligi'nde grup maçları 17-18 Eylül'de başlayacak ve 10-11 Aralık'ta oynanacak son karşılaşmalarla tamamlanacak. Şampiyonlar Ligi'nde final 30 Mayıs 2020'de İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yapılacak.
Galatasaray'ın gruptaki fikstürü şöyle:
18 Eylül Çarşamba - 19.55 | Club Brugge - Galatasaray
1 Ekim Salı - 22.00 | Galatasaray - Paris Saint-Germain
22 Ekim Salı - 22.00 | Galatasaray - Real Madrid
6 Kasım Çarşamba - 23.00 | Real Madrid - Galatasaray
26 Kasım Salı - 20.55 | Galatasaray - Club Brugge
11 Aralık Çarşamba - 23.00 | Paris Saint-Germain - Galatasaray
2019-2020 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARI
A GRUBU: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Club Brugge, Galatasaray
B GRUBU: Bayern Münih, Tottenham, Olympiakos, Kızılyıldız
C GRUBU: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Atalanta
D GRUBU: Juventus, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Moskova
E GRUBU: Liverpool, Napoli, RB Salzburg, Genk
F GRUBU: Barcelona, Dortmund, Inter, Slavia Prag
G GRUBU: Zenit, Benfica, Lyon, RB Leipzig
H GRUBU: Chelsea, Ajax, Valencia, Lille
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