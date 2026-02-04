Galatasaray-İstanbulspor maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Galatasaray, Türkiye Kupası ilk haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0, ikinci haftasında ise Fethiyespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, İstanbulspor karşısında 3'te 3 yapmanın hesaplarını yapıyor. İstanbulspor ise zorlu deplasmanda puan ve puanlar alarak kupada iddiasını sürdürmek istiyor. Peki, Galatasaray-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kupası Galatasaray İstanbulspor maçı hangi kanalda? İşte detaylar...