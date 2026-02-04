Galatasaray-İstanbulspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü hafta maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile karşı karşıya geliyor. RAMS Park'ta oynanacak mücadele için geri sayım sürerken, Galatasaray-İstanbulspor maçının başlama saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Peki, "Galatasaray-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Türkiye Kupası Galatasaray İstanbulspor maçı muhtemel 11'leri...
Galatasaray-İstanbulspor maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Galatasaray, Türkiye Kupası ilk haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0, ikinci haftasında ise Fethiyespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, İstanbulspor karşısında 3'te 3 yapmanın hesaplarını yapıyor. İstanbulspor ise zorlu deplasmanda puan ve puanlar alarak kupada iddiasını sürdürmek istiyor. Peki, Galatasaray-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kupası Galatasaray İstanbulspor maçı hangi kanalda? İşte detaylar...
GALATASARAY İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray - İstanbulspor maçı 4 Şubat Çarşamba bu akşam saat 20.30’da oynanacak
GALATASARAY - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
RAMS Park'ta oynanacak mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
EKSİKLER
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Leroy Sane ve Arda Ünyay, İstanbulspor'a karşı forma giyemeyecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester City maçı sonrası sağ ayak bileği dış yan bağları ile eklem kapsülünde yırtık ve kanama tespit edilen Leroy Sane, yarınki maçta görev alamayacak.
Türkiye Kupası'ndaki Fethiyespor mücadelesinde sakatlanan ve sol arka adalesinde hafif-orta dereceli zorlanma tespit edilen Arda Ünyay da İstanbulspor karşısında oynayamayacak.
MUHTEMEL 11
Galatasaray: Günay, Kaan, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Gökdeniz, İlkay, Asprilla, Ahmed Kutucu, Lang, Icardi.
İstanbulspor: Alp Tutar, Duhaney, Fatih, Emrecan, Yunus Bahadır, Vorobjovas, İsa Dayaklı, Loshaj, Mamadou, Krstovski, Alieu Cham