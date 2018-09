Rus basınına açıklama yapan yıldız futbolcu, forvet arayışından sonuç alamayan sarı-kırmızılıların 31 Ağustos'taki transferin son günü kendisine teklifte bulunduğunu itiraf ederek, "Transferin son günü resmi teklif geldi. Kulüp başkanına sordum ama bana doğru düzgün bir yanıt vermediler. Galatasaray'a gitmek için yalvardım. Ancak ne beni dinlediler ne de Galatasaray'ı. Gitmeme izin vermediler. Hatta bir milyar bile verseler beni bırakmayacaklarını söylediler. Dürüst olmak gerekirse çok büyük hayal kırıklığı yaşadım. Bu bana değer verdiklerini mi gösteriyor, açıkçası tam bilmiyorum ama Galatasaray benim hayalimdi. Bu transferin kışın gerçekleşebilmesi için bu yaşananlardan sonra daha güçlü olmalıyım" dedi.



Adı Türkiye'ye gelmeden önce de Galatasaray'la anılan 33 yaşındaki futbolcu, transferin son gününde Galatasaray taraftarlarının sosyal medyada gönderdiği, "Come to Galatasaray" mesajlarına, "Galatasaray her zaman benim hayalimdi, inşallah Galatasaray bu sene de şampiyon kalacak" paylaşımıyla cevap vermişti. Shakhtar Donetsk forması giyerken Galarasaray'ın gündemine gelen Seleznyov, Türkiye'de Karabükspor ve Akhisarspor formalarıyla sarı-kırmızılılara karşı oynadığı 6 maçta 6 gol attı. Seleznyov'un Galatasaray'a attığı gollerin ardından sevinmemesi gözlerden kaçmamıştı. Yeşil-siyahlılarla sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Ukraynalı yıldız geçen yıl devre arasında transfer olduğu takımının Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanmasına büyük katkı yaptı. Seleznyov, ikinci haftada Çaykur Rizespor önünde kırmızı kart görüp aldığı 4 maçlık ceza nedeniyle ligde 2 maçta daha forma giyemeyecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ