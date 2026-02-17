Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Galatasaray-Juventus maçı TRT 1 canlı izle: Galatasaray-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte GS muhtemel 11'i

        Galatasaray-Juventus maçı canlı izle: Galatasaray-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus ile karşı karşıya geliyor. RAMS Park'ta oynanacak mücadele için geri sayım sürerken, Galatasaray-Juventus maçının saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverler tarafından mercek altına alınan konular arasında yer aldı. Ligde ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla ilerleyen sarı kırmızılılar, Juventus karşısında ev sahibi olmanın avantajını kullanıp, tur kapısını aralamak istiyor. Peki, Galatasaray-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray-Juventus maçı canlı izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2026 - 18:35 Güncelleme: 17.02.2026 - 18:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol turnuvası Devler Ligi'nde lig aşamasını 10 puanla 20. sırada tamamlayan Galatasaray, son 16 play-off turunda İtalya'nın Juventus ekibiyle eşleşti. A Milli Futbol Takımı'nın önemli oyuncularından Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus Serie A'da kötü günler geçiriyor. Son maçında Inter'e 3-2 mağlup olan Juventus ligde 46 puanla 5. sırada yer alıyor. Zorlu mücadeleyi televizyon ekranlarında izlemek isteyen taraftarlar, Galatasaray-Juventus maçının hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacağını araştırmaya başladı. Galatasaray-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray-Juventus maçı TRT 1 canlı izle sayfası...

        2

        GALATASARAY-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Galatasaray-Juventus maçı, 17 Şubat 2026 Salı günü saat 20.45'te başlayacak.

        3

        GALATASARAY-JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

        RAMS Park’ta oynanacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

        4

        GALATASARAY-JUVENTUS MAÇI CANLI İZLE

        Galatasaray Juventus maçını aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

        GALATASARAY-JUVENTUS MAÇI TRT 1 CANLI İZLE

        5

        GALATASARAY'DA 4 EKSİK

        Sarı-kırmızılı takımda oynanacak maç öncesi 4 eksik bulunuyor.

        Sarı kart cezası bulunan Gabonlu Mario Lemina, eski takımı Juventus karşısında forma giyemeyecek.

        Ayrıca UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner de statü gereği maçta oynayamayacak.

        6

        MUHTEMEL 11'LER

        Galatasaray: Uğurcan, Sanchez, Abdülkerim, Eren Elmalı, Sacha Boey, Torreira, Lemina, Noa Lang, Yunus Akgün, Barış Alper, Osimhen

        Juventus: Di Gregorio, Kelly, Bremer, Kalulu, Cambiaso, Locatelli, Miretti, McKennie, Conceiçao, Kenan Yıldız, Jonathan David

        7

        JUVENTUS'TA EKSİKLER

        İtalya ekibinde Galatasaray maçı öncesi kritik eksikler bulunuyor.

        Juventus'ta sakatlıkları bulunan Dusan Vlahovic, Arkadiusz Milik ve Emil Holm, forma giyemeyecek.

        Ayrıca yaşadığı sakatlık nedeniyle Inter maçı kadrosunda yer alamayan Khephren Thuram'ın durumu da müsabaka saatinde belli olacak.

        8

        TRT 1 FREKANS AYARLARI

        UEFA Avrupa Ligi maçlarının, Türkiye’den daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için TRT’den frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekebilmektedir.

        TRT 1 HD frekans bilgileri:

        Uydu adı: Türksat 4A Uydusu (42°E)

        Frekans: 11.958

        Polarizasyon: V

        Sembol Oranı: 27500

        FEC: 5/6

        TRT 1 SD frekans bilgileri:

        Uydu adı: Türksat 3A Uydusu (42°E)

        Frekans: 11.096

        Polarizasyon: H

        Sembol Oranı: 30000

        FEC: 5/6

        9

        RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

        Rövanş maçı 25 Şubat 2026 Çarşamba günü TSİ 23.00'te deplasmanda oynanacak.

        Temsilcimiz, play-off turunu geçtiği takdirde ise son 16 turunda Liverpool (İngiltere) ve Tottenham (İngiltere) takımlarından biriyle eşleşecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'da
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
        Marco Asensio'ya sürpriz talip: Bonservisi duyuruldu!
        Marco Asensio'ya sürpriz talip: Bonservisi duyuruldu!
        Özel hastanelerde otopark vurgunu!
        Özel hastanelerde otopark vurgunu!
        İngiltere'den ulusal ödeme sistemi hamlesi
        İngiltere'den ulusal ödeme sistemi hamlesi
        Bahis parası nasıl aklandı?
        Bahis parası nasıl aklandı?
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Savcıya tehdit davasında karar!
        Savcıya tehdit davasında karar!
        Mustafa Hekimoğlu güveni boşa çıkarmadı!
        Mustafa Hekimoğlu güveni boşa çıkarmadı!
        Yunanistan işkembe çorbasını da istiyor
        Yunanistan işkembe çorbasını da istiyor
        Arazi kavgasında 2'si kadın 10 kişi yaralandı
        Arazi kavgasında 2'si kadın 10 kişi yaralandı
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Enver Aysever hakkında iddianame
        Enver Aysever hakkında iddianame
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi