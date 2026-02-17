Galatasaray-Juventus maçı canlı izle: Galatasaray-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus ile karşı karşıya geliyor. RAMS Park'ta oynanacak mücadele için geri sayım sürerken, Galatasaray-Juventus maçının saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverler tarafından mercek altına alınan konular arasında yer aldı. Ligde ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla ilerleyen sarı kırmızılılar, Juventus karşısında ev sahibi olmanın avantajını kullanıp, tur kapısını aralamak istiyor. Peki, Galatasaray-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray-Juventus maçı canlı izle ekranı...
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol turnuvası Devler Ligi'nde lig aşamasını 10 puanla 20. sırada tamamlayan Galatasaray, son 16 play-off turunda İtalya'nın Juventus ekibiyle eşleşti. A Milli Futbol Takımı'nın önemli oyuncularından Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus Serie A'da kötü günler geçiriyor. Son maçında Inter'e 3-2 mağlup olan Juventus ligde 46 puanla 5. sırada yer alıyor. Zorlu mücadeleyi televizyon ekranlarında izlemek isteyen taraftarlar, Galatasaray-Juventus maçının hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacağını araştırmaya başladı. Galatasaray-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray-Juventus maçı TRT 1 canlı izle sayfası...
GALATASARAY-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray-Juventus maçı, 17 Şubat 2026 Salı günü saat 20.45'te başlayacak.
GALATASARAY-JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?
RAMS Park’ta oynanacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
GALATASARAY-JUVENTUS MAÇI CANLI İZLE
Galatasaray Juventus maçını aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
GALATASARAY'DA 4 EKSİK
Sarı-kırmızılı takımda oynanacak maç öncesi 4 eksik bulunuyor.
Sarı kart cezası bulunan Gabonlu Mario Lemina, eski takımı Juventus karşısında forma giyemeyecek.
Ayrıca UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner de statü gereği maçta oynayamayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sanchez, Abdülkerim, Eren Elmalı, Sacha Boey, Torreira, Lemina, Noa Lang, Yunus Akgün, Barış Alper, Osimhen
Juventus: Di Gregorio, Kelly, Bremer, Kalulu, Cambiaso, Locatelli, Miretti, McKennie, Conceiçao, Kenan Yıldız, Jonathan David
JUVENTUS'TA EKSİKLER
İtalya ekibinde Galatasaray maçı öncesi kritik eksikler bulunuyor.
Juventus'ta sakatlıkları bulunan Dusan Vlahovic, Arkadiusz Milik ve Emil Holm, forma giyemeyecek.
Ayrıca yaşadığı sakatlık nedeniyle Inter maçı kadrosunda yer alamayan Khephren Thuram'ın durumu da müsabaka saatinde belli olacak.
TRT 1 FREKANS AYARLARI
UEFA Avrupa Ligi maçlarının, Türkiye’den daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için TRT’den frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekebilmektedir.
TRT 1 HD frekans bilgileri:
Uydu adı: Türksat 4A Uydusu (42°E)
Frekans: 11.958
Polarizasyon: V
Sembol Oranı: 27500
FEC: 5/6
TRT 1 SD frekans bilgileri:
Uydu adı: Türksat 3A Uydusu (42°E)
Frekans: 11.096
Polarizasyon: H
Sembol Oranı: 30000
FEC: 5/6
RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Rövanş maçı 25 Şubat 2026 Çarşamba günü TSİ 23.00'te deplasmanda oynanacak.
Temsilcimiz, play-off turunu geçtiği takdirde ise son 16 turunda Liverpool (İngiltere) ve Tottenham (İngiltere) takımlarından biriyle eşleşecek.