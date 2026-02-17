Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol turnuvası Devler Ligi'nde lig aşamasını 10 puanla 20. sırada tamamlayan Galatasaray, son 16 play-off turunda İtalya'nın Juventus ekibiyle eşleşti. A Milli Futbol Takımı'nın önemli oyuncularından Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus Serie A'da kötü günler geçiriyor. Son maçında Inter'e 3-2 mağlup olan Juventus ligde 46 puanla 5. sırada yer alıyor. Zorlu mücadeleyi televizyon ekranlarında izlemek isteyen taraftarlar, Galatasaray-Juventus maçının hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacağını araştırmaya başladı. Galatasaray-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray-Juventus maçı TRT 1 canlı izle sayfası...