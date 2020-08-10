Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı. Ülke basınından Przeglad Sportowy’de yer alan habere göre; Galatasaray, 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Kamil Jozwiak için Lech Poznan’a 2 milyon Euro'luk resmi teklifte bulundu. Poznan’ın 3 milyon euro istediğini ve görüşmelerin devam ettiği bilgisi paylaşıldı.