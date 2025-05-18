Galatasaray - Kayserispor: 3-0 (MAÇ SONUCU)

Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray bir kez daha mutlu sona ulaştı; taraftarını sevince boğdu. Sarı-kırmızılılar, 36. haftada konuk ettiği Kayserispor'u 3-0'lık skorla mağlup ederek üst üste 3'üncü, toplamda ise 25'inci kez Türkiye'nin en büyüğü oldu.

Aslan'a galibiyeti ve şampiyonluğu getiren golleri 26. dakikada Victor Osimhen, 29. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 89. dakikada penaltıdan Fernando Muslera kaydetti.

Puanını 89'a çıkaran Cimbom, bitime 2 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde 2024-2025 sezonunu şampiyon bitirmeyi garantiledi. Türkiye Kupası'nı da müzesine götüren Okan Buruk'un öğrencileri, sezonu çifte kupayla tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı.

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5. YILDIZI TAKAN İLK KULÜP!

Şampiyon Galatasaray, 25. kez mutlu sona ulaşarak Türk futbol tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı takan ilk kulüp oldu.

OSIMHEN'DEN 36'NCI GOL!

Galatasaray'ın bu sezon çifte kupa kazanmasında büyük pay sahibi olan Victor Osimhen, gollerine Kayserispor karşısında da devam etti. Sarı-kırmızılılar adına 26. dakikada perdeyi açan Nijeryalı santrfor, ligdeki gol sayısını 25'e yükseltti. 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon toplamda ise 40. maçında 36. kez fileleri havalandırarak, bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu rekorunu geliştirdi. Osimhen, 36 golünün yanı sıra 8 de asist yaparak toplam 44 gole doğrudan katkıda bulundu.