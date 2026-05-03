Galatasaray, Antalyaspor karşılaşması için geri sayım başladı. Trendyol Süper Lig 33. hafta kapsamında oynanacak kritik mücadelede sarı-kırmızılı ekip, sahadan galibiyetle ayrılması halinde şampiyonluğunu ilan etme fırsatı yakalayacak. RAMS Park'ta oynanacak dev maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri taraftarların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Peki, Galatasaray maçı ne zaman, kimle oynayacak? Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Galatasaray - Antalyaspor maçı yayın bilgisi...
GALATASARAY-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Galatasaray-Antalyaspor maçı 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20:00'de oynanacak.
GALATASARAY-ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
RAMS Park'ta oynanacak olan Galatasaray - Antalyaspor maçının hangi kanalda yayınlanacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Karşılaşmanın beIN Sports 1 veya 2 ekranlarından yayınlanması bekleniyor.
GALATASARAY'IN SIRADAKİ MAÇLARI HANGİLERİ?
Antalyaspor
Kasımpaşa
UĞURCAN ÇAKIR GERİ DÖNÜYOR
Samsunspor - Galatasaray maçında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Uğurcan Çakır'ın, Antalyaspor karşılaşmasıyla birlikte ilk 11'e geri dönmesi bekleniyor. Samsunspor maçında kırmızı kart gören Günay Güvenç ise cezalı olduğu için karşılaşmanın kadrosunda yer almayacak.