Galatasaray Mevlüt Erdinç'i bekliyor

Galatasaray, forvet hattına dünyaca ünlü golcü Radamel Falcao'yu transfer etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada yerli golcü için de girişimde bulunuluyor. Yönetim Mevlüt Erdinç'i gündemine aldı.

Medipol Başakşehir yönetimi ile bonservisini almak için masaya oturacak olan tecrübeli oyuncudan haber bekleniyor.

Mevlüt Erdinç'in turuncu lacivertlilerle anlaşarak, sarı kırmızılı takıma transfer olması bekleniyor.

32 yaşındaki forvetin Galatasaray'la 1 artı 1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.