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HaberlerFutbol

Galatasaray, Mitroglou'nu PSV Eindhoven'a kiraladı

Galatasaray, Yunan oyuncusu Konstantinos Mitroglou'nu Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'a kiraladı.

Mitroglou

Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbula gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Konstantinos Mitroglou'nun 2019-2020 futbol sezonu için geçici transferi konusunda PSV Eindhoven Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Hollanda ekibinin, oyuncunun sabit transfer ücretine istinaden net 1 milyon 250 bin avro ödeme yapacağı, sarı-kırmızılı kulübün ise 2019-2020 sezonu için Mitroglou'na net 1 milyon 950 bin avro ödeyeceği belirtildi.

Bu anlaşmayla Galatasaray, Yunan golcünün yıllık ücretinin 700 bin avrosunu üstlenmiş oldu.

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