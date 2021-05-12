Süper Lig'de bu sezon oldukça çalkantılı bir dönem geçiren Galatasaray, son hafta öncesi lider Beşiktaş'ın arkasında ikinciliğe yükseldi ve şampiyonluk şansını son haftaya taşıdı. İşte Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalleri...

GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Süper Lig'de 22 şampiyonluk sayısıyla zirvede yer alan Galatasaray, 23. şampiyonluk için Yeni Malatyaspor karşısına çıkacak. Lider Beşiktaş'ın arkasında 2. sırada yer alan Cimbom, rakibinden -2 averaj ve gol sayısı olarak geride.

Beşiktaş'ın yenilmesi ve Galatasaray'ın alacağı 1 puan, Galatasaray'ı şampiyon yapacak. Galatasaray'ın kazanıp Beşiktaş'tan +3 fazla gol atarsa da şampiyon Galatasaray olacak.