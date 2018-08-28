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Galatasaray, Ndiaye'yi kiraladı

Son dakika haberine göre; Galatasaray, Ndiaye'yi kiraladı. Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Ndiaye ve kulübü Stoke City ile oyuncunun geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. futbolcunun kulübüne 750 bin euro geçici transfer bedeli ödenecektir" denildi

28 Ağustos 2018 Salı, 19:52:03 | Güncelleme:

Galatasaray, 2017-2018 sezonunun devre arasında Stoke City’ye transfer olan Badou Ndiaye’yi 1 yıllığına kiralayarak transfer etti. Ndiaye, 17 numaralı formayı giyecek.

Galatasaray'dan konuyla ilgili KAP’a yapılan bildiride, "Profesyonel futbolcu Papa Alioune Ndiaye ve kulübü Stoke City Football Club Limited ile oyuncunun geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne 750.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödenecektir. Futbolcuya ise 2018-2019 futbol sezonu için net 2.700.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kulübümüzün yeniden kadrosuna kattığı Papa Alioune 'Badou' Ndiaye 27 Ekim 1990'da Senegal'in Dakar kentinde dünyaya geldi. Diamalaye’de büyüyen Senegalli oyuncu kariyerine Diambars FC Futbol Akademisi'nde başladı.

Eğitim için futbolun tutkusunu kullanma projesi kapsamında kurulan akademi, 2009'da profesyonel takım unvanını alırken Ndiaye de takımıyla beraber profesyonel oldu. 1 Ocak 2012'ye kadar ülkesinde top koşturan Senegalli futbolcu, Norveç ekibi Bodo Glimt'e kiralık olarak transfer oldu. Kiralık döneminin ardından Norveç ekibi Ndiaye’nin bonservisini aldı. Senegalli futbolcu 2013'te büyük çıkış yakalayıp takımını birinci lige taşıyan isimlerin başında gelirken ligin de en iyi oyuncusu seçildi.

Norveç'te iki sene daha kalan Ndiaye takımının formasıyla toplamda 114 maça çıkarken 31 gol atıp, 19 asist üretti. Senegalli oyuncunun Türkiye macerası ise 2015 yılının Ağustos ayında başladı. Osmanlıspor'a transfer olan Ndiaye, Süper Lig'de ilk senesinde 30'u ilk 11’de olmak üzere 33 maça çıkarken 11 gol ve 4 asistlik performansıyla dikkat çekti. 2016-2017 sezonunda da Ankara ekibinin formasını giyen Badou, 42 maçta 7 gol ve 3 asistlik performans ortaya koydu.

2017-2018 sezonunun başında kulübümüz tarafından transfer edilen Badou Ndiaye, tamamı ilk 11’de olmak üzere 17 maçta sarı-kırmızılı formayı terletti. Bu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Badou, sezonun devre arasında ise Stoke City takımına transfer oldu. Premier Lig ekibinde tamamı 11’de olmak üzere 13 maçta oynayan Senegalli futbolcu 2 gol ve 1 asistlik performansla oynadı. Stoke City sezon sonunda küme düşerken Badou, 2018 Dünya Kupası’nda Senegal Milli Takımının formasını terletti.

Papa Alioune 'Badou' Ndiaye'ye Galatasaray Ailesi'ne bir kez daha hoş geldin der, sarı-kırmızı forma altında nice başarılar dileriz."

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