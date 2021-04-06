Süper Lig'de bu sezon 21 takımın yer alması nedeniyle her hafta bir takım bay geçiyor. Bu yıl şampiyonluğun favorilerinden biri olan Galatasaray'ın ise bay geçeceği hafta ise 33. hafta, yani bu hafta içi olacak. İşte Galatasaray'ın bay geçeceği hafta sonrası kalan maçları...
İŞTE GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI VE BAY GEÇECEĞİ HAFTA
33. Hafta: Bay
34. Hafta: Galatasaray - Fatih Karagümrük
35. Hafta: Göztepe - Galatasaray
36. Hafta: Galatasaray - Trabzonspor
37. Hafta: Antalyaspor - Galatasaray
38. Hafta: Galatasaray - İH Konyaspor
39. Hafta: Gençlerbirliği - Galatasaray
40. Hafta: Galatasaray - Beşiktaş
41. Hafta: Denizlispor - Galatasaray
42. Hafta: Galatasaray - Yeni Malatyaspor
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