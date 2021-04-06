Süper Lig'de bu sezon 21 takımın yer alması nedeniyle her hafta bir takım bay geçiyor. Bu yıl şampiyonluğun favorilerinden biri olan Galatasaray'ın ise bay geçeceği hafta ise 33. hafta, yani bu hafta içi olacak. İşte Galatasaray'ın bay geçeceği hafta sonrası kalan maçları...

İŞTE GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI VE BAY GEÇECEĞİ HAFTA

33. Hafta: Bay

34. Hafta: Galatasaray - Fatih Karagümrük

35. Hafta: Göztepe - Galatasaray

36. Hafta: Galatasaray - Trabzonspor

37. Hafta: Antalyaspor - Galatasaray

38. Hafta: Galatasaray - İH Konyaspor

39. Hafta: Gençlerbirliği - Galatasaray

40. Hafta: Galatasaray - Beşiktaş

41. Hafta: Denizlispor - Galatasaray

42. Hafta: Galatasaray - Yeni Malatyaspor