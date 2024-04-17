Zaniolo'nun bonservisi belirlendi
Galatasaray, Aston Villa'nın Nicolo Zaniolo opsiyonunu kullanmaması durumunda rakamı belirledi. Calciomercato'ya göre; 24 yaşındaki İtalyan futbolcuya Fiorentina ve Napoli talip oldu
Galatasaray'ın sezon başında satın alma opsiyonuyla Aston Villa’ya kiraladığı Nicolo Zaniolo’ya Fiorentina ve Napoli’nin talip olduğu öne sürüldü.
Calciomercato’nun haberine göre sarı kırmızılı ekip, muhtemelen Aston Villa’nın almayacağı İtalyan futbolcunun bonservis bedelini 30 milyon Euro olarak belirledi.
Galatasaray, Zaniolo’yu Roma’dan 15 milyon Euro karşılığında renklerine bağlarken, geçen sezon başında 5 milyon Euro’ya Aston Villa’ya kiraladı.