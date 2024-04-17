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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun bonservisini belirledi: 30 milyon Euro istiyor! - GS son dakika transfer haberleri - Galatasaray Haberleri

        Zaniolo'nun bonservisi belirlendi

        Galatasaray, Aston Villa'nın Nicolo Zaniolo opsiyonunu kullanmaması durumunda rakamı belirledi. Calciomercato'ya göre; 24 yaşındaki İtalyan futbolcuya Fiorentina ve Napoli talip oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2024 - 09:55 Güncelleme: 17.04.2024 - 10:28
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        Galatasaray'ın sezon başında satın alma opsiyonuyla Aston Villa’ya kiraladığı Nicolo Zaniolo’ya Fiorentina ve Napoli’nin talip olduğu öne sürüldü.

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        Calciomercato’nun haberine göre sarı kırmızılı ekip, muhtemelen Aston Villa’nın almayacağı İtalyan futbolcunun bonservis bedelini 30 milyon Euro olarak belirledi.

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        Galatasaray, Zaniolo’yu Roma’dan 15 milyon Euro karşılığında renklerine bağlarken, geçen sezon başında 5 milyon Euro’ya Aston Villa’ya kiraladı.

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        Galatasaray'da 12 maçta 5 gol atan 24 yaşındaki futbolcu Aston Villa’da 36 karşılaşmada 3 kez fileleri sarsabildi. 24 yaşındaki Zaniolo’nun Galatasaray ile 2027’ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

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