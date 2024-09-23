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        Haberler Bilgi Spor Galatasaray - PAOK maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray - PAOK maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

        Galatasaray - PAOK maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - PAOK maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

        Galatasaray, Süper Lig'in 6. Haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu müsabakayı 3-1'lik skorla sarı kırmızılılar kazandı. Derbinin ardından Aslan, UEFA Avrupa Ligi maçına odaklandı. Galatasaray, lig aşamasındaki ilk maçında Yunanistan ekibi PAOK ile karşı karşıya gelecek. Geri sayım sürerken Galatasaray - PAOK maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, UEFA Avrupa Ligi Galatasaray - PAOK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte karşılaşmanın detayları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2024 - 09:29 Güncelleme: 23.09.2024 - 09:39
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        Galatasaray, 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam ediyor. Galatasaray, lig aşamasındaki ilk maçında Yunanistan ekibi PAOK ile mücadele edecek. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, PAOK karşısında ev sahibi avantajını kullanarak sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Futbolseverler heyecan dolu karşılaşmanın detaylarını araştırıyor. Peki Galatasaray - PAOK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, UEFA Avrupa Ligi Galatasaray - PAOK maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati hakkında detaylar…

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        GALATASARAY - PAOK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Galatasaray - PAOK maçı, 25 Eylül 2024 Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak.

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        GALATASARAY - PAOK MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

        Rams Park’ta oynanacak Galatasaray - PAOK maçı, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak ekranlara gelecek.

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        GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI

        Sarı-kırmızılıların Avrupa Ligi maç programı şu şekilde;

        25 Eylül l Galatasaray - PAOK

        3 Ekim l RFS - Galatasaray

        23 Ekim l Galatasaray - Elfsborg

        7 Kasım l Galatasaray - Tottenham

        29 Kasım l Alkmaar - Galatasaray

        12 Aralık l Malmö - Galatasaray

        21 Ocak l Galatasaray - D.Kiev

        30 Ocak l Ajax - Galatasaray

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        SARI-KIRMIZILILARDA HEDEF İLK 8

        Bu sezon UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi’nde format değişikliğine gidildi.

        Galatasaray, yeni format gereği dördü içeride dördü deplasmanda olmak üzere 8 takımla karşılaşacak.

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        Sarı kırmızılılar, 8 maçın ardından puan sıralamasında 36 takım arasından ilk 8’e girmesi durumunda doğrudan play-off turuna yükselecek.

        9. ve 24. sıra aralığı ise Son 16’ya kalmak için play-off oynayacak. Lig tablosunda 25. sıranın altındaki takımlar ise Avrupa Ligi’nden elenecek.

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