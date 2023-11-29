Galatasaray penaltı bekledi, hakem devam dedi
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile karşı karşıya geldiği maçta penaltı bekledi.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray, Manchester United ile karşılaştı.
Mücadelenin 15. dakikasında sarı-kırmızılılar penaltı bekledi.
15. dakikada McTominay'ın eline çarpan top sonrası Galatasaraylı oyuncular penaltı bekledi, İspanyol hakem Sanchez oyunu devam ettirdi.
VAR, oyunun hemen başlatılmamasını istedi ve 1 dakika boyunca inceleme sürdü. İnceleme sonrasında oyunun devam etmesi istendi.