Galatasaray rekor için Bodrum karşısında!

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü (yarın) deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak.

Grey Beton Bodrum Stadı'ndaki maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılı ekip, çıktığı 11 maçta 10 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. "Cimbom", topladığı 31 puanla 13. haftaya liderlik koltuğunda girdi.

Sipay Bodrum FK ise çıktığı 12 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Yeşil-beyazlılar, puan tablosunda 11 puanla 16. sırada yer alıyor.

Galatasaray, Bodrum maçını kazanırsa önemli bir ilke imza atacak.

Sarı-kırmızılı ekip, Sipay Bodrum FK karşısında kazanması halinde lig tarihinde ilk 12 maçta en fazla galibiyet alan takım konumuna gelecek.

GÖZLER OSIMHEN'DE

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yokluğunda gözler Victor Osimhen'in üzerinde olacak.

Transfer döneminde İtalya ekibi Napoli'den kiralanan Nijeryalı santrfor, bu sezon çıktığı 9 maçta 8 gol atarak dikkati üzerine çekti.

UEFA Avrupa Ligi'nde İngiliz devi Tottenham'a karşı 2 kez fileleri havalandıran Osimhen, Süper Lig'de de toplam 6 gol kaydetti.

SANCHEZ CEZALI

Ligin 12. haftasındaki Samsunspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Kolombiyalı Davinson Sanchez, yokluğuyla sarı-kırmızılıları korkutuyor.

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Bu sezon savunmadaki başarılı performansıyla dikkati çeken Kolombiyalı stoper, takımının galibiyetlerinde önemli rol oynadı. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Sanchez'in oynamadığı maçlarda Beşiktaş 5-0, Young Boys'a da 3-2 ve 1-0 mağlup olmuştu. Galatasaray, ayrıca ligdeki tek puan kaybını da 7. haftada Sanchez'in oynamadığı Kasımpaşa maçında yaşamıştı.

EN FAZLA GOL ATAN TAKIM

Galatasaray, 11 maçta attığı 32 golle Süper Lig'in en golcü takımı konumunda bulunuyor.

Ligde Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor'a 5'er, Kasımpaşa, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Onvo Antalyaspor ile Samsunspor'a 3'er, Atakaş Hatayspor, TÜMOSAN Konyaspor ile Beşiktaş'a 2'şer ve Alanyaspor'a da 1 gol atan sarı-kırmızılı ekip, ligin en golcü takımı ünvanına sahip.