Galatasaray, 2018-2019 sezonu hazırlıkları kapsamında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yaptı. Sarı-kırmızılılar bu kapsamda salonda kuvvet çalışması gerçekleştirildi.

Galatasaray, daha sonra TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Sakaryaspor ile oynayacağı hazırlık maçı için Sakarya’ya hareket etti.

Atatürk Stadı’ndaki karşılaşma saat 19.00’da başlayacak.





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