Galatasaray-Samsunspor maçı için nefesler tutuldu. Sarı-kırmızılılar bugüne kadar Samsunsporla oynadığı 64 karşılaşmasının 43'ünü kazanırken, 7 müsabakada sahadan mağlup ayrıldı. 14 maçta ise taraflar birbirine üstünlük kuramadı. Üst sıraları doğrudan etkilemesi beklenen maçta Galatasaray, liderliğini korumak istiyor. Samsunspor ise zorlu deplasmandan puan ve puanlar alarak çıkışını sürdürmek istiyor. Peki, "Galatasaray-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Samsunspor maçı , hangi kanalda?" İşte detaylar...