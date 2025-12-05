Galatasaray-Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor'u ağırlıyor. RAMS Park'ta oynanacak mücadele öncesinde, Galatasaray-Samsunspor maçının başlama saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Süper Lig'de bugüne kadar oynadğı 14 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar 33 puanla ligin zirvesinde yer alıyor. Peki, "Galatasaray-Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Galatasaray-Samsunspor maçı muhtemel 11'leri...
Galatasaray-Samsunspor maçı için nefesler tutuldu. Sarı-kırmızılılar bugüne kadar Samsunsporla oynadığı 64 karşılaşmasının 43'ünü kazanırken, 7 müsabakada sahadan mağlup ayrıldı. 14 maçta ise taraflar birbirine üstünlük kuramadı. Üst sıraları doğrudan etkilemesi beklenen maçta Galatasaray, liderliğini korumak istiyor. Samsunspor ise zorlu deplasmandan puan ve puanlar alarak çıkışını sürdürmek istiyor. Peki, "Galatasaray-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Samsunspor maçı , hangi kanalda?" İşte detaylar...
GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray-Samsunspor maçı 5 Aralık 2025 Cuma günü saat 20.00’de oynanacak.
GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
RAMS Park'ta oynanacak oynanacak mücadele beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanacak.
EKSİKLİKLER
Sarı-kırmızılı takımda 5 futbolcu farklı gerekçelerle yarınki maçta görev alamayacak.
Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo ve Ismail Jakobs, Samsunspor'a karşı forma giyemeyecek. Kırmızı kart cezalısı Roland Sallai'nin yanı sıra bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti cezası verilen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da kritik müsabakada takımlarının yanında olamayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakci, Kazımcan Karataş, Torreira, Lemina, Sane, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz, Osimhen
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Borevkovic, Rick van Drongelen, Tomasson, Yunus Emre Çift, Emre Kılınç, Holse, Makoumbou, Musaba, Mouandilmadji