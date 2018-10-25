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ŞANSAL BÜYÜKA - MİLLİYET

Süper sonuç

Schalke, Alman Ligi’nde tehlike bölgesinde... Ama oynadığı Lig Bundesliga... Yani Alman ligi... Alman’ın gücünü, disiplinini, sağlamlığını ortaya koyan bir lig... Schalke, Alman Ligi’nde “can çekişse” bile, ülke dışına çıktığında doğal olarak bu ligin gücünü, dayanıklılığını, sağlamlığını kullanabiliyor. Her Alman takımının yaptığı gibi...

Açıkçası bunu bildiğimiz için Schalke’den Aslantepe’de sağlam bir direniş bekliyorduk. Ama kadrosu eksik olsa bile Galatasaray’ın oyun anlayışı olarak bu kadar eksik kalacağını hiç düşünmemiştik.