Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren futbolculardan Kerem Aktürkoğlu, antrenmanlarda bu teknolojiyle çok kez serbest vuruş çalışması yaptı. Milli futbolcu, Kayserispor mücadelesinde bu çalışmaların karşılığı alarak şık bir frikik golüne imza attı.