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Galatasaray teknolojinin meyvesini Kerem'in frikik golüyle aldı!

Antrenmanlarında teknoloji kullanan Galatasaray, meyvesini Kerem'in frikik golüyle aldı. Yeni uygulanmaya başlanan zıplayan baraj teknolojisiyle antrenman yapan Kerem Aktürkoğlu, Kayserispor maçında frikik golü attı

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  • Galatasaray teknolojinin meyvesini Kerem'in frikik golüyle aldı!

    Antrenmanlarında "Zıplayan baraj" teknolojisini kullanmaya başlayan Galatasaray'da çalışmalar, Kerem Aktürkoğlu'nun Yukatel Kayserispor maçında frikikten gol atmasıyla sonuç verdi.
  • Galatasaray teknolojinin meyvesini Kerem'in frikik golüyle aldı!

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılılar, bilim ve teknolojideki gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamaya geçirmeyi sürdürüyor.
  • Galatasaray teknolojinin meyvesini Kerem'in frikik golüyle aldı!

    Kaleci departmanının artırılmış gerçeklik (VR) gözlüklerle refleks ve odaklanma çalışmalarının ardından, geçen günlerde futbolseverler oyunculara takılan kameralar sayesinde Juan Mata ve Yunus Akgün'ün gözünden antrenman izleme fırsatı buldu.
  • Galatasaray teknolojinin meyvesini Kerem'in frikik golüyle aldı!

    Teknolojinin spor alanındaki gelişmelerini yakından takip eden Galatasaray, bu doğrultuda Avrupa'nın önemli kulüplerinde olduğu gibi zıplayan barajı futbol takımının antrenmanlarında kullanmaya başladı. 
  • Galatasaray teknolojinin meyvesini Kerem'in frikik golüyle aldı!

    Bu atılım meyvesini Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor ile yapılan maçta verdi.
  • Galatasaray teknolojinin meyvesini Kerem'in frikik golüyle aldı!

    Rakip takımdaki oyuncuların boylarına göre ayarlanabilen baraj, aynı zamanda otomatik olarak zıplayabiliyor ve futbolculara maç pratiğini bire bir yaşatıyor. 
  • Galatasaray teknolojinin meyvesini Kerem'in frikik golüyle aldı!

    Zıplayan barajın gerçekliği, futbolcuların başarılı atış yapma ihtimalini de arttırıyor.
  • Galatasaray teknolojinin meyvesini Kerem'in frikik golüyle aldı!

    Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren futbolculardan Kerem Aktürkoğlu, antrenmanlarda bu teknolojiyle çok kez serbest vuruş çalışması yaptı. Milli futbolcu, Kayserispor mücadelesinde bu çalışmaların karşılığı alarak şık bir frikik golüne imza attı.
  • Galatasaray teknolojinin meyvesini Kerem'in frikik golüyle aldı!

    Açıklamada, Galatasaray Kulübünün bir plan dahilinde sürdürdüğü bilim ve teknoloji atılımlarına devam edeceği aktarıldı.

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