Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 11. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı ekip hazırlıklarına start verirken, futbolseverler de dev maçın tarihini ve saatini merak ediyor. İşte detaylar...
GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray, Süper Lig 11. haftada sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. 1 Kasım Cumartesi günü Rams Park'ta oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki maçın beIN Sports 1 kanalından yayınlanması bekleniyor.