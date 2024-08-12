Galatasaray transferde limit bekliyor

Süper Lig'de son iki sezon şampiyon olan kadrosunun omurgasını büyük ölçüde koruyan; sağ bek ve orta saha transferleriyle eksik bölgelerini tamamlayan sarı-kırmızılılar bundan sonraki dönüşüm için limit bekliyor.

Geçen sezon futbolcu ve teknik heyet hak ediş meblağı 107 milyon Euro olan sarı-kırmızılılar, yüksek yıllık ücreti bulunan oyuncularıyla yollarını ayırmak için de kolları sıvadı.

Tete'yi Panathinaikos'a gönderen; Wilfried Zaha'ya da transfer için izin veren sarı-kırmızılılar, Sergio Oliveira ve Leo Dubois'la da yollarını ayırmayı düşünüyor. REKLAM İngiltere'den Crystal Palace ve Leicester City başta olmak üzere birçok talibi bulunan Fildişi Sahilli oyuncunun menajerine yetki veren Galatasaray, Zaha için kiralama bedeli talep ediyor.

Yıllık ücreti vergilerle birlikte yaklaşık 9 milyon Euro olan tecrübeli forvet için bu değerde bir kiralama bedeli isteyen Galatasaray, oyuncunun maaşını ödeyerek harcama limitinde esneklik sağlayacak. Yine yıllık ücreti toplamda 7 milyon Euro'yu bulan Sergio Oliveira ve Leo Dubois'la da yolların ayrılması planlanıyor.

Türkiye'de İstanbul dışında başka şehirlerde oynamaya sıcak bakmayan tecrübeli futbolcular için İstanbul ekipleriyle görüşmeler yürütülüyor. Hem Oliveira'nın hem de Dubois'nın maaşları bu transferlerde Galatasaray'ın da kasasından ücret çıkmalı formüller üzerinden şekillenmesine neden oluyor. REKLAM