Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray transferde limit bekliyor - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray transferde limit bekliyor

        Şampiyon kadrosunun omurgasını büyük ölçüde koruyan ve sağ bek ile 8 numara takviyelerini gerçekleştiren Galatasaray kadrodaki dönüşümü tamamlamak için limit bekliyor. Yüksek yıllık ücretli Tete'yle yollarını ayıran; Wilfried Zaha'ya da transfer görüşmeleri için izin veren sarı-kırmızılılar yaklaşık 2 milyon Euro'luk limiti artırdıktan sonra girişimlerini hızlandıracak

        Giriş: 12.08.2024 - 10:18 Güncelleme: 12.08.2024 - 10:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray limit bekliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig'de son iki sezon şampiyon olan kadrosunun omurgasını büyük ölçüde koruyan; sağ bek ve orta saha transferleriyle eksik bölgelerini tamamlayan sarı-kırmızılılar bundan sonraki dönüşüm için limit bekliyor.

        Geçen sezon futbolcu ve teknik heyet hak ediş meblağı 107 milyon Euro olan sarı-kırmızılılar, yüksek yıllık ücreti bulunan oyuncularıyla yollarını ayırmak için de kolları sıvadı.

        Tete'yi Panathinaikos'a gönderen; Wilfried Zaha'ya da transfer için izin veren sarı-kırmızılılar, Sergio Oliveira ve Leo Dubois'la da yollarını ayırmayı düşünüyor.

        REKLAM

        İngiltere'den Crystal Palace ve Leicester City başta olmak üzere birçok talibi bulunan Fildişi Sahilli oyuncunun menajerine yetki veren Galatasaray, Zaha için kiralama bedeli talep ediyor.

        Yıllık ücreti vergilerle birlikte yaklaşık 9 milyon Euro olan tecrübeli forvet için bu değerde bir kiralama bedeli isteyen Galatasaray, oyuncunun maaşını ödeyerek harcama limitinde esneklik sağlayacak.

        Yine yıllık ücreti toplamda 7 milyon Euro'yu bulan Sergio Oliveira ve Leo Dubois'la da yolların ayrılması planlanıyor.

        Türkiye'de İstanbul dışında başka şehirlerde oynamaya sıcak bakmayan tecrübeli futbolcular için İstanbul ekipleriyle görüşmeler yürütülüyor.

        Hem Oliveira'nın hem de Dubois'nın maaşları bu transferlerde Galatasaray'ın da kasasından ücret çıkmalı formüller üzerinden şekillenmesine neden oluyor.

        REKLAM

        Sarı-kırmızılılar iki oyuncunun da maaşının bir kısmını ödemek dahil bazı formülleri kabul etmeye hazırlanıyor.

        Galatasaray, Zaha'nın ayrılığından sonra kanat bölgesi için girişimlerini sıklaştıracak. Dubois ve Oliveira'yla yolların ayrılması durumunda ise sol bek ile orta saha için girişimlere başlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşsizlik rakamları açıklandı
        İşsizlik rakamları açıklandı
        İsrail İran saldırısı için tarih verdi
        İsrail İran saldırısı için tarih verdi
        Beşiktaş'ta cip faciası: Önce 4 araca ardından da yayaya çarptı
        Beşiktaş'ta cip faciası: Önce 4 araca ardından da yayaya çarptı
        Bakan Bak'tan gözdağı: Hesabını verecekler!
        Bakan Bak'tan gözdağı: Hesabını verecekler!
        Yunanistan'da yangın: Dumanlar Atina'ya ulaştı!
        Yunanistan'da yangın: Dumanlar Atina'ya ulaştı!
        "Lige damga vuracak!"
        "Lige damga vuracak!"
        Nükleer santralde yangın!
        Nükleer santralde yangın!
        Paris'te muhteşem kapanış!
        Paris'te muhteşem kapanış!
        Yurt dışı çıkış harç pulu 500 lira oldu
        Yurt dışı çıkış harç pulu 500 lira oldu
        Sağanak ve fırtına uyarısı!
        Sağanak ve fırtına uyarısı!
        Görevi olimpiyat
        Görevi olimpiyat
        Chery'den Türkiye'de yatırım mesajı
        Chery'den Türkiye'de yatırım mesajı
        Uyumadan önce bunu yapıyorsanız vücut saatiniz değişmiş olabilir!
        Uyumadan önce bunu yapıyorsanız vücut saatiniz değişmiş olabilir!
        Galatasaray'da sol beke sürpriz aday!
        Galatasaray'da sol beke sürpriz aday!
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?
        3 yavru kedi fırça sapıyla öldürüldü! Feci anlar kamerada
        3 yavru kedi fırça sapıyla öldürüldü! Feci anlar kamerada
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        İnsanlara kapalı 10 yasak bölge!
        İnsanlara kapalı 10 yasak bölge!
        Yeşilçam'ın Yusuf Dikeçleri
        Yeşilçam'ın Yusuf Dikeçleri
        Ünlülerde bir bayram havası
        Ünlülerde bir bayram havası