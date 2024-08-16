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        Galatasaray, UEFA'ya Şampiyonlar Ligi kadrosunu bildirdi

        Galatasaray, Young Boys maçları öncesi kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Eyüp Aydın, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Taylan Antalyalı ve Halil Dervişoğlu kadroda yer almadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2024 - 20:51 Güncelleme: 16.08.2024 - 20:51
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        Galatasaray, UEFA'ya kadrosunu bildirdi
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        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile oynayacağı maçların kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

        Sarı-kırmızılı ekipte Eyüp Aydın, Sergio Oliveira, Taylan Antalyalı, Yusuf Demir ve Halil Dervişoğlu UEFA listesine alınmadı.

        Açıklanan kadroda yer alan isimler ise şu şekilde: Fernando Muslera, Batuhan Şen, Günay Güvenç, Elias Jelert, Leo Dubois, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı, Derrick Köhn, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Lucas Torreira, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Michy Batshuayi ve Mauro Icardi.

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