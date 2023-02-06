Kulüplerden yardım kampanyası

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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş yaptıkları açıklamalar ile depremzedeler için yardım kampanyası düzenleyeceklerini duyurdu.

GALATASARAY

"Galatasaray Spor Kulübü olarak merkezi Kahramanmaraş olan ve tüm ülkemizi etkileyen depremle ilgili gelişmeleri üzülerek takip etmekteyiz. AFAD iş birliğinde resmi derneklerimiz, spor okullarımız ve taraftar grubumuz vasıtasıyla Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu ve Taçspor Tesisleri'nde toplanacak yardımlar ihtiyaç olan bölgelere ulaştırılacaktır. Tüm sporseverlerin desteğini bekliyoruz.

İhtiyaç listesi:

1.Çadır İçi Soba

2.Uyku Tulumu

3.Standart ve Termal Battaniye

4.Cep Isıtıcısı

5.Yedek Şarj Üniteleri ve Powerbank

6.Termal İçlik (Bebek/Çocuk/Yetişkin)

7.Kışlık Eldiven/ Bere/ Atkı (Bebek/Çocuk/Yetişkin)

8.Polar Battaniye, Polar Ara Katman

9.Kalın Kazak

10.Kışlık Bot (Yetişkin/Çocuk)

11.Kışlık Çorap

12.Bebek Maması

13.Hijyen Malzemeleri (Bebek Bezi/ Hijyenik Ped)

14.El Feneri ve kalem pil

Galatasaray Taçspor Tesisleri: Küçükbakkalköy, Prof. Dr. Hıfzı Özcan Cd. No:29, 34750 Dudullu Osb / Ataşehir / İstanbul"

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere yardım kampanyası düzenleyecektir. Düzenlenecek yardım kampanyasıyla ilgili detaylar önümüzdeki süreçte kamuoyuyla paylaşılacaktır. Kahramanmaraş´ta meydana gelen deprem sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah´tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahramanmaraş başta olmak üzere başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa ile birlikte birçok ilimizde hissedilen ve tüm Türkiye’yi hüzne boğan deprem felaketi sonrasında Kulübümüz adımlar atmak için hazırlanıyor. Türkiye’nin en büyük ‘Sivil Toplum Kuruluşu’ olarak bugüne kadar ülkesinin, vatandaşının yanında olan Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bugün yaşanan milli felaket karşısında en faydalı adımı atmak için çalışmalara ivedilikle başladık. Yapılacak görüşmeler neticesinde belirleyeceğimiz eylem planıyla afet bölgelerindeki vatandaşlarımızın yanında olacağımızı belirtiyoruz."