Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçlarının hakemleri açıklandı

AA

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, E Grubu'nda Galatasaray ile İtalya temsilcisi Lazio arasındaki ilk hafta karşılaşmasında, Sloven hakem Matej Jug düdük çalacak.

Jug'un yardımcıları ise aynı ülkeden Matej Zunic ve Manuel Vidali olacak. Karşılaşma, 16 Eylül Perşembe günü 19.45'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda oynanacak. Jug, Trabzonspor'un konuk ettiği Roma'ya 2-1 yenildiği UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında da görev almıştı.

Almanya ekibi Eintracht Frankfurt ile Fenerbahçe arasındaki D Grubu mücadelesini ise İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.

Mariani'nin yardımcılığını, aynı ülkeden Matteo Passeri ve Alessandro Costanzo üstlenecek. Bu karşılaşma ise 16 Eylül Perşembe günü TSİ 22.00'de Frankfurt Stadı'nda yapılacak.