Kasımpaşa’yı yendikleri haftada M.Başakşehir lehine bariz hakem hatalarının yapıldığını gören Galatasaray yönetimi, kendi aralarında yaptıkları konuşmada hakemlere tepki gösteriyor.

Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre ligin ilk yarısında Galatasaray aleyhine verilen kararlarda kimsenin ses çıkarmadığını gören Cengiz yönetimi, Trabzon maçında lehlerine yapılan hataların ardından ortalığın yangın yerine dönüştürüldüğünden şikayetçi… Trabzon’la oynadıkları maçın ardından resmi açıklama yapan Başakşehir’in, bu hafta lehine düdükler çaldığını söyleyen Sarı-Kırmızılı idarecilerin, “Bize yapılınca herkes konuşuyor. Onlara yapılınca herkes üç maymunu oynuyor” ifadeleriyle sitem ettikleri kaydedildi.