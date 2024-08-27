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        Galatasaray - Young Boys: 0-1 (MAÇ SONUCU)

        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi hayali sona erdi... Play-off turunda 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında Young Boys'u konuk eden sarı-kırmızılılar, rakibine 1-0 mağlup olarak Devler Ligi'ne katılma şansını kaybetti. Virginius'un golüyle kazanan İsviçre ekibi bu sonuçla adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırırken, Galatasaray ise Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 27.08.2024 - 20:48 Güncelleme: 28.08.2024 - 00:19
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        Galatasaray'da 'Dev' hüsran!
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        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Galatasaray, sahasında Young Boys'u ağırladı. İsviçre'deki ilk maçı 3-2 kaybeden sarı-kırmızılılar, RAMS Park'taki rövanşta ise rakibine 1-0 yenilerek Devler Ligi'ne veda etti.

        Young Boys'a galibiyeti getiren golü 87. dakikada Virginius kaydetti.

        YENİ MACERA: UEFA AVRUPA LİGİ

        Young Boys, Galatasaray karşısında elde ettiği sonuçla adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı. Devler Ligi macerası sona eren Cimbom ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

        MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ

        MAÇTAN DAKİKALAR (İlk yarı)

        8. dakikada Ugrinic'in ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta kaleci Muslera, iki hamlede topu kontrol etti.

        11. dakikada Blum'un sağ taraftan kullandığı kornerde Camara, altıpas çizgisi önünde topa kafayla vurdu. Kaleci Muslera, meşin yuvarlağı kurtardı.

        18. dakikada Lauper'in uzun pası sonrası sol kanatta topla buluşan Colley, ceza yayına kadar geldikten sonra şutunu çekti. Kaleci Muslera, meşin yuvarlağı çeldi.

        31. dakikada Young Boys'un golü ofsayt sebebiyle sayılmadı. Blum'un sağ taraftan kullandığı kornerde Ganvoula penaltı noktası civarından topa kafayla vurdu ve meşin yuvarlak direkten döndü. Dönen topu tamamlayan Colley, ofsaytta olduğu için gol geçerli sayılmadı.

        35. dakikada Icardi'nin sağ kanattan açtığı ortada Kerem Aktürkoğlu, arka direkte vole vurdu. Kaleci Keller, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

        52. dakikada sol kanattan Berkan Kutlu'nun yaptığı ortada savunmadan seken top ceza sahası dışı sol çaprazda Torreira'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

        61. dakikada sağ taraftan Blum'un kullandığı köşe vuruşunda altıpas çizgisi gerisinde Ganvoula'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol kale direğine çarpıp oyun alanına geri döndü.

        71. dakikada Icardi'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nunu vuruşunda kaleci Keller'in kurtarışında meşin yuvarlak kornere gitti.

        87. dakikada Itten'in savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Virginius'un savunmayı geçerek yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

        MUSLERA KIRMIZI KART GÖRDÜ

        87. dakikada Galatasaray'da kaleci Muslera, rakibinin gol sevincinde yaptığı hareket sonrası hakem tarafından kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi.

        Stat: RAMS Park

        Hakemler: Espen Eskas, Jan Erik Engan, Isaak Elias Bashevkin (Norveç)

        Galatasaray: Muslera, Barış Alper Yılmaz, Nelsson, Kaan Ayhan, Köhn (Dk. 46 Jelert), Torreira, Sara (Dk. 63 Kerem Demirbay), Ziyech (Dk. 46 Berkan Kutlu), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 89 Günay Güvenç), Batshuayi (Dk. 75 Mertens), Icardi

        Young Boys: Keller, Blum, Camara, Zoukrou, Hadjam (Dk 68 Persson), Niasse, Lauper, Monteiro (Dk. 68 Virginius), Ugrinic (Dk. 80 Males), Colley (Dk. 80 Chaiwa), Ganvoula (Dk. 77 Itten)

        Gol: Dk. 87 Virginius (Young Boys)

        Kırmızı kart: Dk. 87 Muslera (Galatasaray)

        Sarı kartlar: Dk. 33 Ganvoula, Dk. 84 Males, Dk. 87 Virginius (Young Boys), Dk. 38 Nelsson, Dk. 75 Icardi, Dk. 84 Kaan Ayhan, Dk. 90+6 Mertens (Galatasaray)

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