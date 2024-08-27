GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

Galatasaray, rakibini iki ve üst farklı skorlarla mağlup ettiği takdirde adını bir üst tura yazdıracak. Tek farklı galibiyetlerde ise uzatma dakikalarına geçilecek.

Burada da tek farklı galibiyet bozulmazsa penaltı atışları yapılacak. Her türlü beraberlik ve Young Boys galibiyetinde ise İsviçre temsilcisi adını gruplara yazdıracak.