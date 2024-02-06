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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaraylı futbolcular penaltıyı kullanmak için taş-kağıt-makas oynadı! - Futbol Haberleri

        Galatasaraylı futbolcular penaltıyı kullanmak için taş-kağıt-makas oynadı!

        Galatasaraylı futbolcular Halil Dervişoğlu, Eyüp Aydın, Barış Alper Yılmaz ve Tete, Bandırmaspor maçında kazanılan ilk penaltıyı kullananı belirlemek için taş-kağıt-makas oynadı. Oyunu kazanan Halil Dervişoğlu penaltıyı kullanıp fileleri havalandırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2024 - 22:19 Güncelleme: 06.02.2024 - 23:06
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        Penaltı için taş-kağıt-makas oynadılar!
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        Galatasaray ile Bandırmaspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında ilginç bir an yaşandı.

        Galatasaray, VAR incelemesi sonrası 33. dakikada penaltı kazanırken, penaltıyı kullanacak futbolcu taş-kağıt-makas oyunuyla belirlendi.

        Halil Dervişoğlu, Eyüp Aydın, Barış Alper Yılmaz ve Tete arasında oynanan taş-kağıt-makas oyununu Halil Dervişoğlu kazandı.

        Milli futbolcu daha sonra topun başına geçerek yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı ve Galatasaray'ı 2-0 öne geçirdi.

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