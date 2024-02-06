Galatasaraylı futbolcular penaltıyı kullanmak için taş-kağıt-makas oynadı!
Galatasaraylı futbolcular Halil Dervişoğlu, Eyüp Aydın, Barış Alper Yılmaz ve Tete, Bandırmaspor maçında kazanılan ilk penaltıyı kullananı belirlemek için taş-kağıt-makas oynadı. Oyunu kazanan Halil Dervişoğlu penaltıyı kullanıp fileleri havalandırdı.
Galatasaray ile Bandırmaspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında ilginç bir an yaşandı.
Galatasaray, VAR incelemesi sonrası 33. dakikada penaltı kazanırken, penaltıyı kullanacak futbolcu taş-kağıt-makas oyunuyla belirlendi.
Halil Dervişoğlu, Eyüp Aydın, Barış Alper Yılmaz ve Tete arasında oynanan taş-kağıt-makas oyununu Halil Dervişoğlu kazandı.
Milli futbolcu daha sonra topun başına geçerek yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı ve Galatasaray'ı 2-0 öne geçirdi.